Indicatori

Pivot Point - indicatore per MetaTrader 5

L'indicatore Classic Pivot Point dipinge il punto di pivot e tre livelli di resistenza e supporto per tutti i punti dati.

Periodo di calcolo: Giorno, Settimana, Mese.

Punto di rotazione

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/794

