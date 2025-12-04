Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
ColorChart - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Semplice script per randomizzare tutti i colori del vostro grafico. Basta fare clic su di esso per vedere i risultati!
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/877
Percentage of Trend
Questo indicatore viene utilizzato per calcolare il trend.Objects Description Activator
Abilita la "Descrizione degli oggetti del grafico" per i non programmatori. Per qualsiasi finestra di grafico aperta.
AIS Extremum
L'indicatore consente di stimare la probabilità che il prezzo abbia raggiunto il suo massimo o il suo minimo.Sviluppo di un Expert Advisor multivaluta - codici sorgente di una serie di articoli
I codici sorgente scritti durante lo sviluppo della libreria per la creazione di Expert Advisor multivaluta che combinano molte istanze di varie strategie di trading.