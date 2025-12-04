CodeBaseSezioni
Script

ColorChart - script per MetaTrader 5

Karlis Balcers
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(27)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Semplice script per randomizzare tutti i colori del vostro grafico. Basta fare clic su di esso per vedere i risultati!

Grafico a colori

Grafico a colori

Grafico a colori

Grafico a colori

Grafico a colori

Grafico a colori

Grafico a colori

Grafico a colori

Grafico a colori

Grafico a colori

