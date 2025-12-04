Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Percentage of Trend - indicatore per MetaTrader 5
Pubblicati da::
Biantoro Kunarto
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
-
Pubblicato:
I valori dell'indicatore sono calcolati con questa formula:
- Per il primo periodo (colore rosso) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
Il valore è compreso tra 0 e 1.
Il valore più alto significa tendenza al rialzo, il valore più basso significa tendenza al ribasso, il valore intermedio significa lateralità.
- Per il secondo periodo (colore blu) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
Il valore è compreso tra -1 e 0.
Il valore più alto indica una tendenza al ribasso, il valore più basso indica una tendenza al rialzo, il valore intermedio indica una tendenza laterale.
dove :
- HighValue - il massimo più alto del periodo n;
- LowValue - il minimo più basso per il periodo n;
Parametri di ingresso:
- InpPeriod1 - Primo periodo per il calcolo del trend;
- InpPeriod2 - Secondo periodo per il calcolo del trend;
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/868
