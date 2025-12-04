CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Percentage of Trend - indicatore per MetaTrader 5

biantoro | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Biantoro Kunarto
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(26)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

I valori dell'indicatore sono calcolati con questa formula:

  • Per il primo periodo (colore rosso) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
Il valore è compreso tra 0 e 1.
Il valore più alto significa tendenza al rialzo, il valore più basso significa tendenza al ribasso, il valore intermedio significa lateralità.
  • Per il secondo periodo (colore blu) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
Il valore è compreso tra -1 e 0.
Il valore più alto indica una tendenza al ribasso, il valore più basso indica una tendenza al rialzo, il valore intermedio indica una tendenza laterale.

dove :

  • HighValue - il massimo più alto del periodo n;
  • LowValue - il minimo più basso per il periodo n;

Parametri di ingresso:

  • InpPeriod1 - Primo periodo per il calcolo del trend;
  • InpPeriod2 - Secondo periodo per il calcolo del trend;

Percentuale del trend

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/868

Objects Description Activator Objects Description Activator

Abilita la "Descrizione degli oggetti del grafico" per i non programmatori. Per qualsiasi finestra di grafico aperta.

Class For Working With Databases In A Simplified Manner Class For Working With Databases In A Simplified Manner

database facile

ColorChart ColorChart

Semplice script per randomizzare tutti i colori del vostro grafico. Basta fare clic su di esso per vedere i risultati!

AIS Extremum AIS Extremum

L'indicatore consente di stimare la probabilità che il prezzo abbia raggiunto il suo massimo o il suo minimo.