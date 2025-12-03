Unisciti alla nostra fan page
Funzioni statistiche statistics.mqh - libreria per MetaTrader 5
Questa libreria contiene un insieme di funzioni statistiche di base necessarie per l'elaborazione dei dati degli utenti.
La libreria è stata pubblicata per la prima volta in CodeBase in MQL4 - Library of Statistical Functions Statistica.mqh. Nel processo di traduzione delle funzioni in MQL5, sono stati trovati e corretti alcuni errori di battitura. Il codice è diventato più intuitivo. La maggior parte delle funzioni si basa sugli algoritmi del libro "Statistics for Traders" di S. Bulashev.
Funzioni contenute nella libreria:
|Funzione
|Descrizione
|Mediana
|Calcolo di Mediana
|Mediana50
|Calcolo della mediana in base all'intervallo interquantile del 50%.
|Media
|Calcolo della media aritmetica del campione
|Media50
|Calcolo della media aritmetica del campione con un intervallo interquantile del 50%.
|Centro dello sweep
|Calcolo del centro dello sweep
|Media delle valutazioni
|Calcolo della media delle prime cinque stime
|Varianza
|Calcolo della varianza del campione
|TerzoMomentoCentrale
|Calcolo del 3°MomentoCentrale
|QuartoMomentoCentrale
|Calcolo del 4° momento centrale
|Asimmetria
|Calcolo dell'asimmetria del campione
|Eccesso
|Calcolo dell'eccesso del campione
|Eccesso2
|Calcolo dell'eccesso di campione in un altro modo
|Gamma
|Calcolo della funzione Gamma di Eulero, x>0.
|GammaStirling
|Calcolo del valore della funzione Gamma di Eulero, per x>33 (formula di Stirling).
|Varianza della varianza del campione
|Calcolo della varianza del campione
|Varianza della deviazione iniziale
|Calcolo della varianza della deviazione standard dello scarto quadratico medio
|Varianza dell'asimmetria
|Calcolo della varianza dell'asimmetria del campione
|Varianza dell'eccesso
|Calcolo della varianza dell'eccesso del campione
|Varianza della media
|Calcolo della varianza dell'aspettativa matematica del campione
|Log
|Calcolo del logaritmo
|Coefficiente di censura
|Calcolo del coefficiente di censura
|Lunghezza istogramma
|Calcolo del numero ottimale di colonne per l'istogramma
|Ridimensiona
|Calcolo del numero ottimale di elementi dell'array per l'istogramma
|Istogramma
|Creazione dell'istogramma in un file *.csv
|Cov
|Calcolo della covarianza del campione
|Corr
|Calcolo della correlazione del campione
|VarianzaOfCorr
|Calcola la varianza della correlazione del campione
|AutoCorr
|Calcolo dell'AutoCorr
|AutoCorrFunc
|Calcolo della funzione di autocorrelazione
|aCoeff
|Calcolo del coefficiente a nell'equazione di regressione lineare (y=a*x+b)
|bCoeff
|Calcolo del coefficiente b nell'equazione di regressione lineare (y=a*x+b)
|Errori di regressione lineare
|Calcolo degli errori di regressione lineare
|eVarianza
|Calcolo della varianza degli errori di regressione lineare
|aVarianza
|Calcolo della varianza del parametro della regressione lineare a
|bVarianza
|Calcolo della varianza del parametro di regressione lineare b
|Coefficiente di determinazione
|Calcolo del coefficiente di determinazione
|ArraySeparate
|Divisione dell'array arr[n][2] in due array
|ArrayUnion
|Unione di due array in un array della forma arr[n][2]
|ScriviArray
|Scrittura di un array monodimensionale in un file *.csv
|ScriviArray2
|Scrittura di un array bidimensionale in un file *.csv
Il file può essere incluso in progetti che richiedono l'elaborazione dei parametri di un campione casuale, la stima dei suoi parametri, la costruzione di istogrammi, ecc.
Consideriamo la chiamata di alcune funzioni:
//+------------------------------------------------------------------+ //|test.mq5 | //| Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. | | //|http://www.mql5.com //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Statistics.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di avvio del programma di script| //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- impostare due campioni di valori. double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7}; double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5}; //--- calcolare l'aspettativa matematica double mx=Average(arrX); double my=Average(arrY); //--- per calcolare la varianza utilizziamo il valore della matrice di aspettativa double dx = Variance(arrX,mx); double dy = Variance(arrY,my); //-- valori di skewness e kurtosis double as=Asymmetry(arrX,mx,dx); double exc=Excess(arrX,mx,dx); //--- valori di covarianza e correlazione double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my); double corr=Corr(cov,dx,dy); //--- risultati in uscita nel file di log PrintFormat("mx=%.6e",mx); PrintFormat("my=%.6e",my); PrintFormat("dx=%.6e",dx); PrintFormat("dy=%.6e",dy); PrintFormat("As=%.6e",as); PrintFormat("exc=%.6e",exc); PrintFormat("cov=%.6e",cov); PrintFormat("corr=%.6e",corr); }
Come si può notare, la maggior parte delle funzioni richiede come parametri di ingresso alcuni valori che possono essere calcolati con altre funzioni.
Ad esempio:
double dx = Variance(arrX,mx);
Per calcolare la varianza, è necessario calcolare in anticipo l'aspettativa matematica. Dal punto di vista dell'ottimizzazione computazionale, questo ha un suo vantaggio. Se il valore della varianza deve essere calcolato più volte, è meglio calcolare l'aspettativa matematica una volta sola che farlo più volte all'interno della funzione, risparmiando tempo.
Questa caratteristica si applica alla maggior parte delle funzioni di questa libreria.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/866
