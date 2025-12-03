Questa libreria contiene un insieme di funzioni statistiche di base necessarie per l'elaborazione dei dati degli utenti.

La libreria è stata pubblicata per la prima volta in CodeBase in MQL4 - Library of Statistical Functions Statistica.mqh. Nel processo di traduzione delle funzioni in MQL5, sono stati trovati e corretti alcuni errori di battitura. Il codice è diventato più intuitivo. La maggior parte delle funzioni si basa sugli algoritmi del libro "Statistics for Traders" di S. Bulashev.

Funzioni contenute nella libreria:

Funzione Descrizione Mediana Calcolo di Mediana Mediana50 Calcolo della mediana in base all'intervallo interquantile del 50%. Media Calcolo della media aritmetica del campione Media50 Calcolo della media aritmetica del campione con un intervallo interquantile del 50%. Centro dello sweep Calcolo del centro dello sweep Media delle valutazioni Calcolo della media delle prime cinque stime Varianza Calcolo della varianza del campione TerzoMomentoCentrale Calcolo del 3°MomentoCentrale QuartoMomentoCentrale Calcolo del 4° momento centrale Asimmetria Calcolo dell'asimmetria del campione Eccesso Calcolo dell'eccesso del campione Eccesso2 Calcolo dell'eccesso di campione in un altro modo Gamma Calcolo della funzione Gamma di Eulero, x>0. GammaStirling Calcolo del valore della funzione Gamma di Eulero, per x>33 (formula di Stirling). Varianza della varianza del campione Calcolo della varianza del campione Varianza della deviazione iniziale Calcolo della varianza della deviazione standard dello scarto quadratico medio Varianza dell'asimmetria Calcolo della varianza dell'asimmetria del campione Varianza dell'eccesso Calcolo della varianza dell'eccesso del campione Varianza della media Calcolo della varianza dell'aspettativa matematica del campione Log Calcolo del logaritmo Coefficiente di censura Calcolo del coefficiente di censura Lunghezza istogramma Calcolo del numero ottimale di colonne per l'istogramma Ridimensiona Calcolo del numero ottimale di elementi dell'array per l'istogramma

Istogramma Creazione dell'istogramma in un file *.csv Cov Calcolo della covarianza del campione Corr Calcolo della correlazione del campione VarianzaOfCorr Calcola la varianza della correlazione del campione AutoCorr Calcolo dell'AutoCorr AutoCorrFunc Calcolo della funzione di autocorrelazione aCoeff Calcolo del coefficiente a nell'equazione di regressione lineare (y=a*x+b) bCoeff Calcolo del coefficiente b nell'equazione di regressione lineare (y=a*x+b) Errori di regressione lineare Calcolo degli errori di regressione lineare eVarianza Calcolo della varianza degli errori di regressione lineare aVarianza Calcolo della varianza del parametro della regressione lineare a bVarianza Calcolo della varianza del parametro di regressione lineare b Coefficiente di determinazione Calcolo del coefficiente di determinazione ArraySeparate Divisione dell'array arr[n][2] in due array ArrayUnion Unione di due array in un array della forma arr[n][2] ScriviArray Scrittura di un array monodimensionale in un file *.csv ScriviArray2 Scrittura di un array bidimensionale in un file *.csv





Il file può essere incluso in progetti che richiedono l'elaborazione dei parametri di un campione casuale, la stima dei suoi parametri, la costruzione di istogrammi, ecc.

Consideriamo la chiamata di alcune funzioni:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Statistics.mqh> void OnStart () { double arrX[ 10 ]={ 3 , 4 , 5 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 4 , 7 }; double arrY[ 10 ]={ 7 , 4 , 1 , 2 , 1 , 6 , 9 , 2 , 1 , 5 }; double mx=Average(arrX); double my=Average(arrY); double dx = Variance(arrX,mx); double dy = Variance(arrY,my); double as=Asymmetry(arrX,mx,dx); double exc=Excess(arrX,mx,dx); double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my); double corr=Corr(cov,dx,dy); PrintFormat ( "mx=%.6e" ,mx); PrintFormat ( "my=%.6e" ,my); PrintFormat ( "dx=%.6e" ,dx); PrintFormat ( "dy=%.6e" ,dy); PrintFormat ( "As=%.6e" ,as); PrintFormat ( "exc=%.6e" ,exc); PrintFormat ( "cov=%.6e" ,cov); PrintFormat ( "corr=%.6e" ,corr); }

Come si può notare, la maggior parte delle funzioni richiede come parametri di ingresso alcuni valori che possono essere calcolati con altre funzioni.

Ad esempio:

double dx = Variance(arrX,mx);

Per calcolare la varianza, è necessario calcolare in anticipo l'aspettativa matematica. Dal punto di vista dell'ottimizzazione computazionale, questo ha un suo vantaggio. Se il valore della varianza deve essere calcolato più volte, è meglio calcolare l'aspettativa matematica una volta sola che farlo più volte all'interno della funzione, risparmiando tempo.

Questa caratteristica si applica alla maggior parte delle funzioni di questa libreria.