Script

Script

Objects Description Activator - script per MetaTrader 5

Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(27)
Pubblicato:
Questo script abilita la "Descrizione degli oggetti del grafico" per i non programmatori. Per qualsiasi finestra di grafico aperta.

Oggetti grafici Descrizione Attivatore


Dopo l'esecuzione da parte dell'"Attivatore descrizione oggetti":

Oggetti grafici Descrizione Attivatore


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/867

