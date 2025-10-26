CodeBaseSezioni
Indicatori

ZigZag sui frattali di un altro timeframe più ampio - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
6
Valutazioni:
(17)
Pubblicato:
ZigZag, costruito dai frattali di un altro timeframe più ampio sulla base dei dati dell'indicatore VininI_FractalsTrend. Per ovvie ragioni, questo indicatore non ha parametri di input, tranne la possibilità di selezionare un timeframe.

Affinché l'indicatore funzioni, il file compilato dell'indicatore VininI_FractalsTrend deve essere presente nella cartella terminal_data_terminal del terminale client.

Indicatore VininI_FractalsTrend_MTF

