Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
IncVHFOnArray - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 6
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
La classe CVHFOnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatoreVertical Horizontal Filter (VHF) da parte dei buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con il parametro:
- int VHFPeriod - periodo dell'indicatore.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;
- double aVHF[] - valore calcolato dell'indicatore.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
Il file Test_VHFOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CVHFOnArray. Il file IncVHFOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Ilfiltro verticale orizzontale (VHF), descritto per la prima volta da A. White nel 1991, mostra in quale fase si trova il mercato: in fase di movimento diretto o di stagnazione.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/633
It signals a period of low market volatility that is about to end, foreshadowing a significant price move.ConvertServerTime
Function to convert server time from one broker's time zone to another.
L'indicatore BrainTrend_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend dal numero di ultime barre degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 definiti nei parametri di input come una sequenza di oggetti grafici.NonLagDot
Il Nonlagdot è un indicatore della domanda e dell'offerta che calcola una possibile tendenza in base al dominio delle forze di mercato.