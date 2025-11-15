CodeBaseSezioni
Oscillatore di previsione - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
8
(19)
Autore reale:

Nick Bilak

Un oscillatore normalizzato con l'aggiunta di una linea di segnale e di punti colorati per effettuare operazioni.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 24.09.2007.

Oscillatore di previsione

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/769

IsNewBar IsNewBar

classe CIsNewBar per determinare quando si verifica un cambio di barra.

Canale ATR Canale ATR

Un canale basato sulle deviazioni dell'indicatore tecnico ATR (Average True Range) dalla media mobile.

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

Se si desidera eseguire i blocchi di codice "solo una volta per barra", è importante verificare se è arrivata una nuova barra o meno.

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

Questo script aiuta i trader a comprendere la distribuzione e l'intervallo delle candele in un periodo specifico, il che può essere utile per prendere decisioni di trading, ad esempio per determinare quali valori storici utilizzare per il Take Profit o lo Stop Loss.