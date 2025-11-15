Unisciti alla nostra fan page
Oscillatore di previsione - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Nick Bilak
Un oscillatore normalizzato con l'aggiunta di una linea di segnale e di punti colorati per effettuare operazioni.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 24.09.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/769
