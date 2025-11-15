La classe CIsNewBar è necessaria per il lavoro economico degli esperti che effettuano i loro calcoli al momento dell'arrivo di una nuova barra.



Di solito, non viene utilizzata una classe, ma solo la funzione IsNewBar(). Tuttavia, tale funzione contiene una variabile statica e per questo motivo non è possibile utilizzare più chiamate di questa funzione. Per l'utilizzo multiplo di tale funzione nel codice dell'Expert Advisor, è molto più conveniente renderla membro di una classe, cosa che è stata fatta in questo caso con l'aiuto della libreria IsNewBar.mqh.

Il codice della libreria deve essere incluso nel contenuto del file a livello globale con la direttiva #include:

#include <IsNewBar.mqh>

Nel blocco OnTick() si deve quindi dichiarare il numero necessario di variabili della classe IsNewBar:

static CIsNewBar NB1,NB2;

Dopodiché è possibile effettuare le chiamate alle funzioni IsNewBar()

bool IsNewBar( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

nel codice dell'EA:

if (NB1.IsNewBar( Symbol (), PERIOD_D1 )) { }

Ad esempio, ecco una possibile variante di codice che utilizza la classe IsNewBar all'interno della funzione OnTick():