Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
IsNewBar - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
La classe CIsNewBar è necessaria per il lavoro economico degli esperti che effettuano i loro calcoli al momento dell'arrivo di una nuova barra.
Di solito, non viene utilizzata una classe, ma solo la funzione IsNewBar(). Tuttavia, tale funzione contiene una variabile statica e per questo motivo non è possibile utilizzare più chiamate di questa funzione. Per l'utilizzo multiplo di tale funzione nel codice dell'Expert Advisor, è molto più conveniente renderla membro di una classe, cosa che è stata fatta in questo caso con l'aiuto della libreria IsNewBar.mqh.
Il codice della libreria deve essere incluso nel contenuto del file a livello globale con la direttiva #include:
#include <IsNewBar.mqh>
Nel blocco OnTick() si deve quindi dichiarare il numero necessario di variabili della classe IsNewBar:
static CIsNewBar NB1,NB2;
Dopodiché è possibile effettuare le chiamate alle funzioni IsNewBar()
bool IsNewBar(string symbol, // simbolo di valuta ENUM_TIMEFRAMES timeframe) // timeframe del grafico per il calcolo
nel codice dell'EA:
if(NB1.IsNewBar(Symbol(),PERIOD_D1)) // verifica la presenza di una nuova barra { /* Ecco il codice del blocco di ricezione del segnale commerciale 1 */ }
Ad esempio, ecco una possibile variante di codice che utilizza la classe IsNewBar all'interno della funzione OnTick():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione tick dell'esperto| //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //---- double iClose1[1],iClose2[1]; //---- dichiarazione di variabili statiche static bool Recount1=true,Recount2=true; static CIsNewBar NB1,NB2; //+----------------------------------------------+ //| Determinazione dei segnali per i trade //+----------------------------------------------+ if(NB1.IsNewBar(Symbol(),PERIOD_D1) || Recount1) // verifica la presenza di una nuova barra { Recount1=false; //---- copiare i dati appena apparsi negli array if(CopyClose(Symbol(),PERIOD_D1,1,1,iClose1)<=0) {Recount1=true; return;} /* Ecco il codice del blocco di ricezione del segnale commerciale 1 */ } if(NB2.IsNewBar(Symbol(),PERIOD_H4) || Recount2) // verifica la presenza di una nuova barra { Recount2=false; //---- copiare i dati appena apparsi negli array if(CopyClose(Symbol(),PERIOD_H4,1,1,iClose2)<=0) {Recount2=true; return;} /* Ecco il codice del blocco di ricezione del segnale di trading 2 */ }
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/768
Un canale basato sulle deviazioni dell'indicatore tecnico ATR (Average True Range) dalla media mobile.Get Floating Money from EA
With this module you can get floatinf profit only form the EA other positions will not counted, that is usefull to get all control about your EA. And can be use to include a safe functions for highly drawdowns.
Oscillatore normalizzato con l'aggiunta di una linea di segnale e di punti colorati per l'esecuzione di operazioni.A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
Se si desidera eseguire i blocchi di codice "solo una volta per barra", è importante verificare se è arrivata una nuova barra o meno.