JBrainTrend1Stop - indicatore per MetaTrader 5
Un indicatore che costruisce linee di livello di Stop Loss basate sui dati del popolare sistema di trading BrainTrend1 con una media preliminare delle serie temporali dei prezzi.
Molti hanno rifiutato il solito BrainTrend1Stop (BT1S), perché questo sistema genera molti falsi segnali. Per risolvere questo problema, è stato necessario utilizzare dei filtri e caricare il grafico con indicatori aggiuntivi. In questo indicatore il problema viene risolto con il JMA-smoothing delle serie temporali dei prezzi utilizzate nel calcolo dell'indicatore.
Di conseguenza, l'indicatore è diventato più stabile. Grazie al JMA-smoothing i falsi segnali sono diventati molto meno e tali aree sono ora percepite dal sistema come piatte; inoltre, la sensibilità del sistema alla volatilità del mercato può essere regolata dal parametro "Length_". Rispetto al solito BT1S, il nuovo indicatore appare come un sistema più affidabile sul grafico. Possiamo addirittura dire che si tratta di un nuovo sistema di tracciamento delle tendenze.
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che il file JMA.mq5 compilato si trovi nella cartella MQL5/Indicators del terminale client.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/758
