Canale ATR - indicatore per MetaTrader 5
Canale basato sulle deviazioni dell'indicatore tecnico ATR (Average True Range) dalla media mobile.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 20.09.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/766
