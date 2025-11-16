Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
i-Frattali-sig - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 6
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
3172552 & KimIV
Indicatore di segnali di entrata tramite frattali.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 24.09.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/770
Questo script aiuta i trader a comprendere la distribuzione e l'intervallo delle candele in un periodo specifico, il che può essere utile per prendere decisioni di trading, ad esempio per determinare quali valori storici utilizzare per il Take Profit o lo Stop Loss.A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
Se si desidera eseguire i blocchi di codice "solo una volta per barra", è importante verificare se è arrivata una nuova barra o meno.
Un indicatore della forza e della direzione del trend.Fx10
Indicatore di segnale semaforico che forma i suoi valori in base ai dati di cinque indicatori tecnici: LWMA, SMA, RSI, Stocastico, MACD.