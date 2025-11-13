Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Regressione lineare - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 13
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
tageiger
Se applicato ai mercati finanziari, questo metodo viene comunemente utilizzato per identificare i momenti di eccessiva deviazione dei prezzi dai livelli "normali".
La costruzione di una linea di tendenza con il metodo della regressione lineare si basa sul metodo dei minimi quadrati. Questo metodo presuppone che venga tracciata una linea retta attraverso i punti di prezzo in modo tale da minimizzare la distanza dei punti di prezzo dalla linea. Quando si cerca di prevedere i prezzi di domani, è logico supporre che i prezzi di domani saranno vicini a quelli di oggi. Se c'è una tendenza al rialzo, l'ipotesi migliore è che il valore del prezzo sarà vicino a quello di oggi con una certa inclinazione verso l'alto. L'analisi di regressione fornisce una conferma statistica di queste ipotesi.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 09.10.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/765
L'indicatore emette una linea adattiva veloce che consente di stimare la linea di tendenza.JCFBaux
Un oscillatore della serie Momentum.
QuickTradeKeys 123 è un Expert Advisor (EA) di facile utilizzo per MetaTrader 5, che consente ai trader di eseguire rapidamente operazioni di acquisto e vendita premendo semplicemente i numeri '1' e '2' sulla tastiera. Premendo il tasto "3" si chiudono tutte le posizioni aperte. Questo EA è ideale per il trading rapido e per i test che richiedono un intervento manuale senza l'uso del mouse.Simple Yet Effective Breakout Strategy
Una semplice ma efficace strategia di breakout del canale Donchian. Questa strategia è senza tempo!