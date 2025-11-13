CodeBaseSezioni
Indicatori

Regressione lineare - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
13
Valutazioni:
(35)
Pubblicato:
Il vero autore:

tageiger

Se applicato ai mercati finanziari, questo metodo viene comunemente utilizzato per identificare i momenti di eccessiva deviazione dei prezzi dai livelli "normali".

La costruzione di una linea di tendenza con il metodo della regressione lineare si basa sul metodo dei minimi quadrati. Questo metodo presuppone che venga tracciata una linea retta attraverso i punti di prezzo in modo tale da minimizzare la distanza dei punti di prezzo dalla linea. Quando si cerca di prevedere i prezzi di domani, è logico supporre che i prezzi di domani saranno vicini a quelli di oggi. Se c'è una tendenza al rialzo, l'ipotesi migliore è che il valore del prezzo sarà vicino a quello di oggi con una certa inclinazione verso l'alto. L'analisi di regressione fornisce una conferma statistica di queste ipotesi.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 09.10.2007.

Indicatore di regressione lineare

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/765

