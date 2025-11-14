Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
3X_Regressione Parabolica - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 9
Autore reale:
Hacker Linux Senior
L'indicatore costruisce due canali rettilinei di deviazione standard con periodi diversi e un canale curvilineo di regressione parabolica con interpolazione dei valori futuri del grafico del prezzo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/767
