CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Gamma giornaliera - indicatore per MetaTrader 5

mishanya | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il vero autore:

mishanya

Previsione degli intervalli di prezzo giornalieri. Questo indicatore mostra i livelli di resistenza e supporto del giorno corrente, previsti sulla base dei livelli di prezzo del giorno precedente. Le formule per il calcolo dei livelli si trovano nel libro di Thomas Demark "Analisi tecnica - una nuova scienza".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 15.02.2008.

Fig.1 Indicatore DailyRange

Fig.1 Indicatore DailyRange

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/783

SeNSeZiOne SeNSeZiOne

Indicatore di tendenza che fornisce segnali per effettuare operazioni. Il colore dell'indicatore dipende dalla direzione del movimento del mercato, determinata dalla posizione dell'indicatore rispetto alla linea dello zero.

KSU_martin KSU_martin

Chiusura delle operazioni di martingala

Salvare la cronologia in HST Salvare la cronologia in HST

Lo script salva la cronologia delle quotazioni nel formato HST. Questo formato di file è supportato da MetaTrader 4 e può essere importato nella cronologia delle quotazioni del terminale o aperto come grafico indipendente.

Bollinger Bands Squeeze Bollinger Bands Squeeze

Segnala un periodo di bassa volatilità del mercato che sta per terminare, preannunciando un movimento significativo dei prezzi.