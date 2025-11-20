Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Gamma giornaliera - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
mishanya
Previsione degli intervalli di prezzo giornalieri. Questo indicatore mostra i livelli di resistenza e supporto del giorno corrente, previsti sulla base dei livelli di prezzo del giorno precedente. Le formule per il calcolo dei livelli si trovano nel libro di Thomas Demark "Analisi tecnica - una nuova scienza".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 15.02.2008.
Fig.1 Indicatore DailyRange
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/783
Indicatore di tendenza che fornisce segnali per effettuare operazioni. Il colore dell'indicatore dipende dalla direzione del movimento del mercato, determinata dalla posizione dell'indicatore rispetto alla linea dello zero.KSU_martin
Chiusura delle operazioni di martingala
Lo script salva la cronologia delle quotazioni nel formato HST. Questo formato di file è supportato da MetaTrader 4 e può essere importato nella cronologia delle quotazioni del terminale o aperto come grafico indipendente.Bollinger Bands Squeeze
Segnala un periodo di bassa volatilità del mercato che sta per terminare, preannunciando un movimento significativo dei prezzi.