Indicatore di segnale del popolare sistema di trading BrainTrend1 con pre-mediatizzazione delle serie temporali dei prezzi.

Molte persone hanno rifiutato il solito BrainTrendSig1 (BTS1), perché questo sistema genera molti falsi segnali. Per risolvere questo problema, è stato necessario utilizzare dei filtri e caricare il grafico con indicatori aggiuntivi. In questo indicatore il problema è risolto dal JMA-smoothing delle serie temporali dei prezzi, utilizzate nel calcolo dell'indicatore.



Di conseguenza, l'indicatore è diventato più stabile e grazie al JMA-smoothing i falsi segnali sono diventati molto meno. Tali aree sono ora percepite dal sistema come piatte e la sensibilità del sistema alla volatilità del mercato può essere regolata dal parametro "Length_". Rispetto al solito BTS1, il nuovo indicatore appare come un sistema più affidabile sul grafico. Possiamo addirittura dire che si tratta di un nuovo sistema di tracciamento dei trend.

Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che il file JMA.mq5 compilato si trovi nella cartella MQL5/Indicators del terminale client.