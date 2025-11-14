Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
J_TPO - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Oscillatore normalizzato progettato come un istogramma.
Il segnale di uscita J_TPO è compreso tra -1...+1. L'indicatore è simile all'RSI. I confini del segnale di inversione di tendenza sono solitamente situati ai livelli di -0,5 e +0,5.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/764
Un tipico oscillatore non normalizzato progettato come grafico a barre colorate.Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go
The Clean Market Watch script is a simple utility tool designed to quickly remove all symbols from your MetaTrader 5 Market Watch window with a single click. This is particularly useful when you want to start fresh with a clean workspace or when your Market Watch has become cluttered with too many symbols. Purpose Over time, traders often accumulate numerous symbols in their Market Watch window, making it difficult to focus on the instruments they actively trade. Manually removing symbols one by one can be tedious and time-consuming. This script automates the entire process, clearing all symbols in seconds.
Due canali rettilinei di deviazione standard + canale curvilineo di regressione parabolica con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass
Ecco alcuni esempi di codici per i contatori impostati basati su "Count" (conteggio)