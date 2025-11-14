CodeBaseSezioni
J_TPO - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
9
(17)
j_tpo.mq5 (12.3 KB)
Oscillatore normalizzato progettato come un istogramma.

Il segnale di uscita J_TPO è compreso tra -1...+1. L'indicatore è simile all'RSI. I confini del segnale di inversione di tendenza sono solitamente situati ai livelli di -0,5 e +0,5.

Indicatore J_TPO

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/764

J_TPO_Velocità J_TPO_Velocità

Un tipico oscillatore non normalizzato progettato come grafico a barre colorate.

Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go

The Clean Market Watch script is a simple utility tool designed to quickly remove all symbols from your MetaTrader 5 Market Watch window with a single click. This is particularly useful when you want to start fresh with a clean workspace or when your Market Watch has become cluttered with too many symbols. Purpose Over time, traders often accumulate numerous symbols in their Market Watch window, making it difficult to focus on the instruments they actively trade. Manually removing symbols one by one can be tedious and time-consuming. This script automates the entire process, clearing all symbols in seconds.

3X_Regressione Parabolica 3X_Regressione Parabolica

Due canali rettilinei di deviazione standard + canale curvilineo di regressione parabolica con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.

Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass

Ecco alcuni esempi di codici per i contatori impostati basati su "Count" (conteggio)