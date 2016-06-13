und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JBrainTrendSig1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1408
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.
Viele Händler hatten Schwierigkeiten mit der Verwendung von BrainTrend1 (BT1), da es viele Fehlsignale liefert. Um dieses Problem zu lösen, war es notwendig Filter zu verwenden und einen Chart mit zusätzlichen Indikatoren zu laden. In diesem Indikator ist dieses Problem mit Hilfe der JMA Glättung der Preiszeitreihe gelöst, die in der Indikator-Berechnung verwendetet wird.
Infolgedessen ist der Indikator stabiler geworden. Die JMA Glättung ermöglicht es, die Menge der Fehlsignale erheblich zu verringern. Solche Perioden werden vom System nun als Seitwärtsbewegungen (Flat) wahrgenommen. Die Systemempfindlichkeit auf die Volatilität der Märkte kann jetzt durch den "Length_" Parameter verwaltet werden. Verglichen mit dem konventionellen BT1, ist der neue Indikator ein zuverlässigeres System. Man kann es sogar ein Trendfolgesystem nennen.
Kopieren Sie die compilierte JMA.mq5 Indikator-Datei in den Ordner MQL5\Indikatoren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/756
Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.TrendManager
Visueller Trendindikator, der die Richtung und die Stärke der Preisbewegung zeigt.
Einfachster Signalindikator zur Feststellung det Trendstärke und -richtung.JBrainTrend1Stop
Indikator der Stoplosslinien gemäß dem BrainTrend1 Handelssystem mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe abbildet.