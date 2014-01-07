请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
流行 BrainTrend1 交易系统的信号指标，带有初步的平滑价格序列。
许多交易员感觉使用标准 BrainTrendSig1 (BTS1) 很困难，因为它给出太多假信号。为了解决这个问题, 有必要使用过滤器并在图表中附加指标。在这个指标中问题得到解决，助力来自在指标计算中使用的价格时间序列的 JMA 平滑。
结果, 指标变得更稳定。JMA-平滑大大减少了假信号的数量。这样的间隔现在被系统认为是横盘。该系统对市场波动的敏感性，现在可以通过“LENGTH_”参数进行管理。与常规 BTS1 相比，新指标是一个更可靠的系统。它可以称作趋势跟踪系统。
放置 JMA.mq5 指标编译文件至 MQL5\Indicators。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/756
