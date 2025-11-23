L'Ultimate Oscillator, proposto da Larry Williams, è una media ponderata di tre indicatori stocastici definiti su periodi brevi, medi e lunghi.

L'indicatore HighestLowestRange (HLR) determina la posizione relativa del prezzo all'interno dell'intervallo massimo - minimo per X barre. Se il prezzo si trova nella parte inferiore dell'intervallo (nuovo minimo), il valore dell'indicatore è 0, se il prezzo si trova nella parte superiore dell'intervallo (nuovo massimo), il valore dell'indicatore è 1 (o 100%).

Versione MQL5 della media mobile armonica

La strategia dell'incrocio di due medie mobili è una delle strategie di trading più comuni nel mercato finanziario. Si basa sull'utilizzo di due medie mobili (solitamente a lungo e a breve termine) e segnala l'ingresso in una posizione in base al loro incrocio.