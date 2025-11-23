Unisciti alla nostra fan page
MPC - indicatore per MetaTrader 5
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Il vero autore:
alexjou
Nei sistemi basati sul breakout dei canali, si apre una posizione long quando il prezzo rompe il massimo in X giorni, mentre si apre una posizione short quando il prezzo forma un nuovo minimo in X giorni, permettendoci di prevedere la direzione del trend. Tuttavia, l'utilizzo di questo approccio soffre spesso del fatto che la tendenza viene determinata troppo tardi, perdendo così la maggior parte dei profitti.
Il sistema di trading basato sull'indicatore HighestLowestRange (HLR) aiuta a risolvere questo problema entrando nel mercato poco prima che il prezzo tocchi il livello di breakout.
L'indicatore MPC costruisce un semplice canale basato sugli estremi del periodo. È destinato a un ulteriore controllo visivo del sistema di trading (breakout del canale) basato sull'indicatore HighestLowestRange (HLR).
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 25.01.2007.
Fig.1 Indicatore MPC
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/790
L'indicatore HighestLowestRange (HLR) determina la posizione relativa del prezzo all'interno dell'intervallo massimo - minimo per X barre. Se il prezzo si trova nella parte inferiore dell'intervallo (nuovo minimo), il valore dell'indicatore è 0, se il prezzo si trova nella parte superiore dell'intervallo (nuovo massimo), il valore dell'indicatore è 1 (o 100%).Ultimo_oscillatore
