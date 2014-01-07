请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FisherTransform_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1863
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
FisherTransform_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 FisherTransform 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。
当选择柱线上趋势延续时, 指标以一个向右方向的矢量三角图形对象报警, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行交易的方向对应。
所有输入参数可分为三大组:
- FisherTransform 指标输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input uint Length=10; // 指标周期
- FisherTransform_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 信号柱线索引, 0 是当前柱线 input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// 指标标签名 input color UpSymbol_Color=Teal; // 增长符号颜色 input color DnSymbol_Color=DarkOrange; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 名称水平位移 input int Y_1=-15; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
- FisherTransform_HTF_Signal 标输入参数对于触发报警和声音信号十分必要:
//---- 报警设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 驱动指示版本 input uint AlertCount=0; // 提交报警次数
几个 FisherTransform_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 FisherTransform 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
图例. 1. 卖信号
图例. 2. 上行趋势延续信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/742
费舍尔变换
费舍尔指标计算之前历史的最小和最大价格级别, 判断趋势方向和预测它的反转。Exp_CandleStop_Trailing
EA 沿着 CandleStop 指标建立的通道边界，移动已开仓的止损位。
GetFontName
在指标输入参数中更方便的字体选择功能模块。为了让用户可以自由输入字体名，需要替换一些代码。PositionInfo
简单指标在图表窗口显示有关仓位的一些相关信息。