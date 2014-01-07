代码库部分
FisherTransform_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

FisherTransform_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 FisherTransform 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。

当选择柱线上趋势延续时, 指标以一个向右方向的矢量三角图形对象报警, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

  1. FisherTransform 指标输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Indicator input parameters                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧
input uint Length=10;                      // 指标周期
  2. FisherTransform_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                              // 信号柱线索引, 0 是当前柱线
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// 指标标签名
input color UpSymbol_Color=Teal;                     // 增长符号颜色
input color DnSymbol_Color=DarkOrange;               // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                          // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                             // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                     // 名称水平位移
input int Y_1=-15;                                   // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                         // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置
input uint X_=0;                                     // 水平位移
input uint Y_=20;                                    // 垂直位移
  3. FisherTransform_HTF_Signal 标输入参数对于触发报警和声音信号十分必要:
    //---- 报警设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 驱动指示版本
input uint AlertCount=0;                    // 提交报警次数

几个 FisherTransform_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 FisherTransform 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例.1. FisherTransform_HTF_Signal 指标。卖信号

图例. 1. 卖信号

图例.2. FisherTransform_HTF_Signal 指标。上行趋势延续信号

图例. 2. 上行趋势延续信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/742

