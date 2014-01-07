FisherTransform_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 FisherTransform 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。

当选择柱线上趋势延续时, 指标以一个向右方向的矢量三角图形对象报警, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

FisherTransform 指标输入参数:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length=10; FisherTransform_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=DarkOrange; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; FisherTransform_HTF_Signal 标输入参数对于触发报警和声音信号十分必要:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

几个 FisherTransform_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 FisherTransform 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例. 1. 卖信号







图例. 2. 上行趋势延续信号

