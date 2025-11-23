Unisciti alla nostra fan page
HLR - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
7

Il vero autore:
alexjou
L'indicatore HighestLowestRange (HLR) determina la posizione relativa del prezzo entro i confini dell'intervallo massimo - minimo per X barre. Se il prezzo si trova nella parte inferiore dell'intervallo (nuovo minimo), il valore dell'indicatore è 0. Se il prezzo si trova nella parte superiore dell'intervallo (nuovo massimo), il valore dell'indicatore è 1 (o 100%). Se il prezzo si trova esattamente a metà tra i confini dell'intervallo, l'indicatore mostra 0,5 o 50%.
Segnali di trading. Una posizione long viene aperta quando l'indicatore HLR attraversa al rialzo il livello 0,8, un'inversione di posizione verso una posizione short si verifica quando l'indicatore rompe la linea 0,2, ovvero se il prezzo entra nell'intervallo superiore o inferiore del 20%, viene aperta una posizione. Durante il test abbiamo utilizzato i parametri specificati per l'indicatore basati sul sistema di breakdown dell'intervallo a 40 giorni.
L'indicatore HLR e la sua applicazione sono descritti nell'articolo:"Sistema basato sull'indicatore HighestLowestRange (HLR)".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 25.01.2007.
Fig.1 Indicatore HLR
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/791
