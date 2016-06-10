FisherTransform_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des FisherTransform Indikators einer gewählten Bar als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung oder auch als Tonsignal im Falle einer möglichen Positionseröffnung

Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefüllter Rechtspfeil in der Farbe des Trendrichtung: Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

FisherTransform Indikator Eingabe-Parameter:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length=10; Die Eingabeparameter des FisherTransform_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=DarkOrange; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Diese Eingabeparameter des FisherTransform_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Im Fall, dass der FisherTransform_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei von FisherTransform muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Abb. 1. Verkaufssignal







Abb. 2. Signal der Fortsetzung eines Aufwärtstrends

