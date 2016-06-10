FisherTransform_HTF_Signalは、選ばれたバーのトレンドの方向を色付きで表示しFisherTransform指標によって生成された取引シグナルの取引方向を示し、市場参入の瞬間にはアラートや音声シグナルを送ります。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

FisherTransform指標の入力パラメータは下記の通りです。

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length=10; 指標の可視化に必要なFisherTransform_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=DarkOrange; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要なFisherTransform_HTF_Signal指標の入力パラメータは下記の通りです。

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数のFisherTransform_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

FisherTransform指標のコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1。売りシグナル







図2。上昇トレンド継続シグナル

