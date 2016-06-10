私たちのファンページに参加してください
FisherTransform_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
FisherTransform_HTF_Signalは、選ばれたバーのトレンドの方向を色付きで表示しFisherTransform指標によって生成された取引シグナルの取引方向を示し、市場参入の瞬間にはアラートや音声シグナルを送ります。
トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。
入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。
- FisherTransform指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+------------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融製品 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸 input uint Length=10; // 指標期間
- 指標の可視化に必要なFisherTransform_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input uint SignalBar=0; // シグナルバーのインデックス（0が現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指標のラベル名 input color UpSymbol_Color=Teal; // 上昇銘柄の色 input color DnSymbol_Color=DarkOrange; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=10; // 指標名のフォントサイズ input int X_1=5; // 名前の水平シフト input int Y_1=-15; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=20; // 垂直シフト
- アラートトリガと音声シグナルに必要なFisherTransform_HTF_Signal指標の入力パラメータは下記の通りです。
//---- アラートの設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 作動指示バージョン input uint AlertCount=0; // 出されたアラートの数
１つのチャートで複数のFisherTransform_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
FisherTransform指標のコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1。売りシグナル
図2。上昇トレンド継続シグナル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/742
