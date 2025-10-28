Unisciti alla nostra fan page
DinapoliObiettivi - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 9
Il vero autore:
mishanya
L'indicatore costruisce una griglia di possibili livelli di prezzo futuri. La logica di funzionamento dell'indicatore è la seguente. Dopo aver determinato il top (bottom) locale, vengono tracciate diverse linee orizzontali. Rosa - punto di ingresso, e più avanti nella sua direzione le linee degli obiettivi, il primo dei quali è il più raggiungibile.... La linea rossa è la linea di stop.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 20.09.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/710
