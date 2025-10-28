Unisciti alla nostra fan page
Barre VQ - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 9
Autore reale:
raff1410.
Un indicatore di tendenza che inserisce punti colorati sul grafico del prezzo in base alla direzione della tendenza.
Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci opzioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 17.07.2008.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/709
