Indicatori

Barre VQ - indicatore per MetaTrader 5

raff1410 | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
vqbars.mq5 (8.37 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

raff1410.

Un indicatore di tendenza che inserisce punti colorati sul grafico del prezzo in base alla direzione della tendenza.

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci opzioni possibili:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 17.07.2008.

Indicatore VQbars

