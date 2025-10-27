CodeBaseSezioni
Indicatori

Interruzione_Lag_ATR - indicatore per MetaTrader 5

Anatoli Kazharski | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(23)
Pubblicato:
Indicatore di volatilità leggermente integrato(ATR) per il periodo specificato.

Un breakout è considerato vero se il corpo della barra formata supera l'average true range (ATR). La dimensione del corpo della candela ABS (Close-Open) viene visualizzata come istogramma. Le barre verdi dell'istogramma mostrano il breakout della volatilità e possono servire come segnali per aprire/chiudere/invertire una posizione o aumentare il volume della posizione.

Indicatore di volatilità Break_Lag_ATR

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/703

