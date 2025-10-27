Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Interruzione_Lag_ATR - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Indicatore di volatilità leggermente integrato(ATR) per il periodo specificato.
Un breakout è considerato vero se il corpo della barra formata supera l'average true range (ATR). La dimensione del corpo della candela ABS (Close-Open) viene visualizzata come istogramma. Le barre verdi dell'istogramma mostrano il breakout della volatilità e possono servire come segnali per aprire/chiudere/invertire una posizione o aumentare il volume della posizione.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/703
La classe CFramaOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) tramite buffer di indicatori.IncOBVOnArray
La classe COBVOnArray è destinata al calcolo dell'indicatore On Balance Volume (OBV) tramite buffer di indicatori.
Mostra diversi modi di calcolo dei valori di AroonTick RSI Adaptive
Indicatore adattativo RSI basato sul calcolo dei tick