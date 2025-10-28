CodeBaseSezioni
Librerie

IncTemaOnArray - libreria per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

La classe CTemaOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Triple Exponential Moving Average (TEMA ) utilizzando il buffer dell'indicatore.

Applicazione:

Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:

  • const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
  • double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
  • double aM1[] - buffer intermedio per i calcoli;
  • double aM2[] - buffer intermedio per i calcoli;
  • double aM3[] - buffer intermedio per i calcoli;
  • double aTEMA[] - buffer con il valore calcolato dell'indicatore.
Metodi aggiuntivi:
  • int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
  • string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;

Test_TemaOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CTemaOnArray. Il file IncTemaOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.

L'indicatore tecnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) è stato sviluppato da Patrick Malloy e pubblicato nella rivista Technical Analysis of Stocks & Commodities. Il principio di calcolo è lo stesso dell'indicatore DEMA (Double Exponential Moving Average), ma il nome Triple Exponential Moving Average non riflette correttamente il suo algoritmo. Si tratta di una miscela unica di media mobile esponenziale singola, doppia e tripla, che fornisce un ritardo minore rispetto a ciascuna di esse separatamente.

Esempio di utilizzo della classe CTemaOnArray

