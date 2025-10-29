CodeBaseSezioni
Indicatori

DinapoliObiettivi_Completi - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(16)
Pubblicato:
Il vero autore:

mishanya

Questa variante dell'indicatore DinapoliTargets_Full è comoda innanzitutto perché può essere costruita per qualsiasi barra del grafico e permette di vedere il quadro completo del comportamento del mercato rispetto ai livelli dell'indicatore su ogni barra. Forse l'uso migliore di un tale indicatore è quello di analizzare una strategia che lo utilizza offline.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 20.09.2007.

Fig.1 Dinapoli punta all'indicatore Full

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/711

