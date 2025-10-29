Il vero autore:

mishanya

Questa variante dell'indicatore DinapoliTargets_Full è comoda innanzitutto perché può essere costruita per qualsiasi barra del grafico e permette di vedere il quadro completo del comportamento del mercato rispetto ai livelli dell'indicatore su ogni barra. Forse l'uso migliore di un tale indicatore è quello di analizzare una strategia che lo utilizza offline.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 20.09.2007.