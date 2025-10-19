CodeBaseSezioni
Librerie

Array IncWPROn - libreria per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizzazioni:
6
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incwpronarray.mqh (2.58 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
test_wpronarray.mq5 (2.83 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
La classe CWPROnArray viene utilizzata per calcolare l'intervallo percentuale di Williams (%R) dai buffer degli indicatori.

Applicazione:

Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

  • int aPeriod - periodo dell'indicatore.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:

  • const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
  • double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
  • double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;
  • double aWPR[] - buffer con il valore WPR calcolato.

Metodi aggiuntivi:

  • int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'ADX;
  • string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;

Il file Test_WPROnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CWPROnArray. Il file IncWPROnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

L'indicatore tecnico Williams'Percent Range (%R) è un indicatore dinamico che determina la condizione di ipercomprato/ipervenduto. L'indicatore Williams' Percent Range è molto simile all'indicatore tecnico Stochastic Oscillator, con l'unica differenza che il primo ha una scala invertita, mentre il secondo è costruito utilizzando uno smoothing interno.

Esempio di utilizzo della classe CWPROnArray

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/648

