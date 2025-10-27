La classe CFramaOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatoreFractal Adaptive Moving Average ( FRAMA) tramite buffer di indicatori.

Applicazione:

Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

int aPeriod - periodo dell'indicatore.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;

double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;

double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;

double aPrama[] - buffer con il valore calcolato dell'indicatore.

int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;

string Name() - restituisce una stringa con il nome dell'indicatore.

Metodi aggiuntivi:

Il file Test_FramaOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CFramaOnArray. Il file IncFramaOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

L'indicatore tecnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) è stato sviluppato da John Ehlers. Questo indicatore si basa sull'algoritmo della media mobile esponenziale, in cui il fattore di lisciatura viene calcolato in base alla dimensione frattale corrente della serie di prezzi. Il vantaggio dell'indicatore FRAMA è la sua capacità di seguire forti movimenti di tendenza e di rallentare fortemente nei momenti di consolidamento dei prezzi.