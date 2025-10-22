Unisciti alla nostra fan page
Obiettivo LeMan - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
LeMan
L'indicatore calcola la distanza tra il prezzo di apertura e i massimi e i minimi e mostra i quartili di deviazione.
- La prima linea verde (contando dal basso verso l'alto) mostra quanto è salito il prezzo nel 75% (quartile_3) dei casi rispetto al campione, la seconda linea verde - 50% (quartile_2), la terza - 25% (quartile_1), la quarta - la deviazione massima.
- La prima linea rossa (contando dall'alto verso il basso) mostra quanto è sceso il prezzo nel 75% (Quartile_3) dei casi del campione, la seconda linea rossa - 50% (Quartile_2), la terza - 25% (Quartile_1), la quarta - deviazione massima.
Queste linee aiutano a determinare gli obiettivi di movimento del prezzo a partire dal prezzo di apertura della barra. L'autore stesso dell'indicatore consiglia di utilizzarlo su timeframe non inferiori a quello giornaliero.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 13.01.2011.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/695
