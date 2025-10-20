Unisciti alla nostra fan page
Segnale BykovTrend_HTF - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore BykovTrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o il segnale per un'operazione dell'indicatore BykovTrend sulla barra selezionata sotto forma di un oggetto grafico con l'indicazione del colore del trend o della direzione dell'operazione e fornisce avvisi o segnali sonori se ci sono segnali per effettuare operazioni.
Se la tendenza continua sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto grafico sotto forma di freccia che punta verso destra, il cui colore corrisponde alla direzione della tendenza. Se si verifica un cambiamento di tendenza sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia diretta in diagonale, il cui colore e direzione corrispondono alla direzione di concludere un affare.
Tutti i parametri di input dell'indicatore possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore BykovTrend:
//+------------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore input int RISK=3; input int SSP=9;
- Parametri di input dell'indicatore BykovTrend_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input uint SignalBar=0; // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nomi degli indicatori input color UpSymol_Color=Lime; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymol_Color=Magenta; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=60; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=10; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_1=5; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_1=-15; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=20; // Offset verticale
- Parametri di input dell'indicatore BykovTrend_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione degli avvisi o dei segnali sonori:
//---- impostazioni degli avvisi input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante di indicazione dell'operazione input uint AlertCount=0; // Numero di avvisi da inviare
Se si prevede di utilizzare più indicatori BykovTrend_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, il file compilato dell'indicatore BykovTrend.mq5 deve essere presente nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/681
