IncStdDevOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CStdDevOnArray è progettata per calcolare la deviazione standard (StdDev) dal buffer dell'indicatore.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo della media.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double & aData[] - buffer con i dati Close per il calcolo dell'indicatore;
- double & aMA[] - buffer intermedio per il calcolo del valore medio;
- double & aStdDev[] - buffer con il valore calcolato dell'indicatore.
Il file Test_StdDevOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CStdDevOnArray. Il file IncStdDevOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Deviazione standard (StdDev) misura la volatilità del mercato. Questo indicatore caratterizza la dimensione delle fluttuazioni dei prezzi rispetto alla media mobile.
