La classe CIchimokuOnArray viene utilizzata per calcolare i valori dell'indicatoreIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) dai buffer degli indicatori.

Applicazione:

Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

int aPeriodTenkan - Periodo Tenkan;

- Periodo Tenkan; int aPeriodKijun - periodo Kijun;

- periodo Kijun; int aPeriodSenkou - periodo Senkou;

- periodo Senkou; bool aABShift - calcola le linee SpanA e SpanB con lo shift. Se vero, le linee SpanA e SpanB vengono spostate durante il calcolo; in questo caso, non ci sono dati su queste linee situati nel futuro. Se false, le linee SpanA e SpanB devono essere spostate dalla funzione PlotIndexSetInteger() con l'identificatore PLOT_SHIFT.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i relativi parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore; double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore; double & aTenkan[] - buffer con i valori calcolati della linea Tenkan;

- buffer con i valori calcolati della linea Tenkan; double & aKijun[] - buffer con i valori calcolati della linea Kijun;

- buffer con i valori calcolati della linea Kijun; double & aSpanA[] - buffer con i valori calcolati della linea SpanA;

- buffer con i valori calcolati della linea SpanA; double & aSpanB[] - buffer con i valori calcolati della linea SpanB.

Metodi aggiuntivi:

int SpanABShift() - restituisce il valore di spostamento delle linee SpanA e SpanB;

- restituisce il valore di spostamento delle linee SpanA e SpanB; int BarsRequiredTK() - restituisce il numero di barre richiesto per il calcolo delle linee Tenkan e Kijun;

- restituisce il numero di barre richiesto per il calcolo delle linee Tenkan e Kijun; int BarsRequiredAB() - restituisce il numero di barre richiesto per il calcolo delle linee SpanA e SpanB;

- restituisce il numero di barre richiesto per il calcolo delle linee SpanA e SpanB; string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;

- restituisce la stringa con il nome dell'indicatore; string NameT() - restituisce la stringa con il nome della linea Tenkan;

- restituisce la stringa con il nome della linea Tenkan; string NameK() - restituisce la stringa con il nome della linea Kijun;

- restituisce la stringa con il nome della linea Kijun; string NameSA() - restituisce una stringa con il nome della linea SpanA;

- restituisce una stringa con il nome della linea SpanA; string NameSB() - restituisce una stringa con il nome della linea SpanB.

Il file Test_IchimokuOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CIchimokuOnArray. Il file IncIchimokuOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

L'indicatore tecnico Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo) è progettato per determinare la tendenza del mercato, i livelli di supporto e resistenza e per generare segnali di acquisto e vendita. L'indicatore funziona meglio sui grafici settimanali e giornalieri.