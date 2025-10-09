La classe CEROnArray è progettata per calcolare il rapporto di efficienza (ER) utilizzato nella media mobile adattiva (AMA). Viene inoltre fornito un esempio di utilizzo della classe CEROnArray.

La classe CERDOnArray è progettata per calcolare l'Efficiency Ratio (ER) utilizzato nell'Adaptive Moving Average (AMA), ma tenendo conto della direzione del movimento del prezzo. Quando il prezzo sale, l'indicatore assume valori positivi, mentre quando scende assume valori negativi.

Vi presentiamo MP by SPLpulse, un Expert Advisor sofisticato e altamente versatile, progettato per il trader moderno. Che siate scalper, trend follower o trader d'inversione, MP by SPLpulse combina molteplici strategie di trading con una suite di gestione del rischio di livello istituzionale per adattarsi al vostro stile di trading unico. Prendete il controllo del vostro trading con una personalizzazione senza precedenti e una potente automazione.

L'EA identifica le discrepanze tra i tassi di cambio teorici e quelli effettivi per eseguire opportunità di trading a rischio ridotto.