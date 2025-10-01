CodeBaseSezioni
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di quattro ore sul grafico di un'attività finanziaria con un timeframe intraday non superiore a H4. L'indicatore non viene inoltre visualizzato sul timeframe H3!

Figura 1. Indicatore VGridLine_Intraday_X4

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
//---- impostazioni generali
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // Nome della linea
input uint WeeklyTotal=4;                       // Numero di settimane nella storia per il markup
input uint FutureTotal=1;                       // Numero di righe in futuro per il markup

//---- impostazioni per le barre settimanali
input color Line_Color_W=Gold;      // Colore della riga settimanale
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;   // Stile di linea settimanale
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // Spessore della linea settimanale
input bool SetBackground_W=true;    // Visualizzazione di sfondo della riga settimanale
input uint FutureTotal_W=1;        // Numero di righe su una storia futura vuota
//---- impostazioni per le barre giornaliere
input color Line_Color_D=Red;      // Colore della linea del giorno
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;   // Linea stile immagine del giorno
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // Spessore della linea del giorno
input bool SetBackground_D=true;    // Visualizzazione di sfondo delle righe del giorno

//---- impostazioni per le barre intraday (4 ore)
input color Line_Color_D1=Gray;        // Colore della linea a ore 4
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Linea Stile 4 ore.
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // Spessore della linea 4 ore
input bool SetBackground_D1=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 4

//---- impostazioni per le barre intraday (8 ore)
input color Line_Color_D2=Lime;         // Colore della linea a ore 8
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // Stile di linea a ore 8
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // Spessore della linea a ore 8
input bool SetBackground_D2=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 8

//---- impostazioni per le barre intraday (12 ore)
input color Line_Color_D3=Gray;        // Colore della linea delle ore 12
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // stile linea delle 12
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // Spessore della linea a ore 12
input bool SetBackground_D3=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 12

//---- impostazioni per le barre intraday (16 ore)
input color Line_Color_D4=BlueViolet;  // Colore della linea a ore 16
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;      // Stile di linea 16 ore
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;    // Spessore della linea 16 ore
input bool SetBackground_D4=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 16

//---- impostazioni per le barre intraday (20 ore)
input color Line_Color_D5=Gray;        // Colore della linea delle ore 20
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Stile di linea 20 ore
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // Spessore della linea 20 ore
input bool SetBackground_D5=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 20

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/619

