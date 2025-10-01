Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
VGridLine_Intraday X4 - indicatore per MetaTrader 5
Visualizzazioni:
17
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di quattro ore sul grafico di un'attività finanziaria con un timeframe intraday non superiore a H4. L'indicatore non viene inoltre visualizzato sul timeframe H3!
Figura 1. Indicatore VGridLine_Intraday_X4
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ //---- impostazioni generali input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // Nome della linea input uint WeeklyTotal=4; // Numero di settimane nella storia per il markup input uint FutureTotal=1; // Numero di righe in futuro per il markup //---- impostazioni per le barre settimanali input color Line_Color_W=Gold; // Colore della riga settimanale input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Stile di linea settimanale input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // Spessore della linea settimanale input bool SetBackground_W=true; // Visualizzazione di sfondo della riga settimanale input uint FutureTotal_W=1; // Numero di righe su una storia futura vuota //---- impostazioni per le barre giornaliere input color Line_Color_D=Red; // Colore della linea del giorno input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Linea stile immagine del giorno input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // Spessore della linea del giorno input bool SetBackground_D=true; // Visualizzazione di sfondo delle righe del giorno //---- impostazioni per le barre intraday (4 ore) input color Line_Color_D1=Gray; // Colore della linea a ore 4 input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Linea Stile 4 ore. input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Spessore della linea 4 ore input bool SetBackground_D1=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 4 //---- impostazioni per le barre intraday (8 ore) input color Line_Color_D2=Lime; // Colore della linea a ore 8 input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Stile di linea a ore 8 input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Spessore della linea a ore 8 input bool SetBackground_D2=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 8 //---- impostazioni per le barre intraday (12 ore) input color Line_Color_D3=Gray; // Colore della linea delle ore 12 input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // stile linea delle 12 input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Spessore della linea a ore 12 input bool SetBackground_D3=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 12 //---- impostazioni per le barre intraday (16 ore) input color Line_Color_D4=BlueViolet; // Colore della linea a ore 16 input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // Stile di linea 16 ore input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // Spessore della linea 16 ore input bool SetBackground_D4=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 16 //---- impostazioni per le barre intraday (20 ore) input color Line_Color_D5=Gray; // Colore della linea delle ore 20 input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Stile di linea 20 ore input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // Spessore della linea 20 ore input bool SetBackground_D5=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 20
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/619
