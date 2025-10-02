Unisciti alla nostra fan page
IncADXWOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CADXWOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Average Directional Movement Index Wilder (ADXW ) in base ai buffer dell'indicatore.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double aP[] - buffer intermedio per la componente positiva;
- double aM[] - buffer intermedio per la componente negativa;
- double aTR[] - buffer intermedio per il calcolo dell'ATR (Average True Range) intermedio;
- double aATR[] - buffer intermedio per l'ATR;
- double aPS[] - buffer intermedio per la componente positiva lisciata;
- double aMS[] - buffer intermedio per la componente negativa lisciata;
- double aPDI[] - buffer con il valorePDI calcolato;
- double aMDI[] - buffer con il valore MDI calcolato;
- double aADXR[] - buffer intermedio per il calcolo dell'ADXW;
- double aADX[] - buffer con il valore ADXW calcolato.
- int BarsRequiredADX() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'ADX;
- int BarsRequiredPDIMDI() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo di PDI e MDI;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
- string PDIName() - restituisce la stringa con il nome della linea PDI;
- string MDIName() - restituisce una stringa con il nome della linea MDI.
Il file Test_ADXWOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CADXWOnArray. Il file IncADXWOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) aiuta a determinare la presenza di una tendenza dei prezzi. Questo indicatore è costruito in stretta conformità con l'algoritmo descritto da Welles Wilder nel libro "New Concepts of Technical Trading Systems".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/626
