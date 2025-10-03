Unisciti alla nostra fan page
IncMACDOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CMACDOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatoreMoving Average Convergence/Divergence (MACD) utilizzando il buffer dell'indicatore.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aFastPeriod - periodo della MA veloce;
- int aSlowPeriod - periodo della MA lenta;
- int aSignalPeriod - periodo della linea del segnale;
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - metodo della MA veloce;
- ENUM_MA_METHOD aSlowMethod - metodo di MA lento;
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - metodo della linea del segnale.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i relativi parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aData[] - buffer con i dati in base ai quali viene calcolato l'indicatore;
- double aFastMA[] - buffer intermedio per la MA veloce;
- double aSlowMA[] - buffer intermedio per la MA lenta;
- double aMain[] - valore calcolato della linea principale del MACD;
- double aSignal[] - valore calcolato della linea del segnale MACD.
- int BarsRequiredSignal() - restituisce il numero minimo di barre per calcolare la linea del segnale;
- int BarsRequiredMain() - restituisce il numero minimo di barre per calcolare la linea principale;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
- string NameMain() - restituisce la stringa con il nome della linea principale;
- string NameSignal() - restituisce la stringa con il nome della linea del segnale;
- string Names() - restituisce la stringa con i nomi delle MA.
Il file Test_MACDOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CMACDOnArray. Il file IncMACDOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.
Il MACD (Moving Average Convergence/Divergence ) è un indicatore dinamico di trend following. Mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/627
