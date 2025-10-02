Unisciti alla nostra fan page
IncADXOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CADXOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatoreAverage Directional Movement Index (ADX) mediante buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;.
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double aP[] - buffer intermedio per DI+;
- double aM[] - buffer intermedio per DI-;
- double aPDI[] - buffer con il valore PDI calcolato;
- double aMDI[] - buffer con il valore MDI calcolato;
- double aADXR[] - buffer intermedio per il calcolo dell'ADX;
- double aADX[] - buffer con il valore ADX calcolato.
- int BarsRequiredADX() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'ADX;
- int BarsRequiredPDIMDI() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo di PDI e MDI;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
- string PDIName() - restituisce la stringa con il nome della linea PDI;
- string MDIName() - restituisce una stringa con il nome della linea MDI.
Il file Test_ADXOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CADXOnArray. Il file IncADXOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Average Directional Movement Index (ADX) aiuta a determinare la presenza di una tendenza di prezzo. Si basa sugli approcci descritti nel libro "New Concepts of Technical Trading Systems" di Wells Wilder.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/625
