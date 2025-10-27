Unisciti alla nostra fan page
IncOBVOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe COBVOnArray è destinata al calcolo dell'indicatore On Balance Volume (OBV ) mediante buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con un parametro opzionale:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore. Se il valore è 0 (per impostazione predefinita), l'indicatore funziona come l'indicatore incorporato nel terminale: viene calcolato da tutte le barre del grafico. Con qualsiasi altro valore positivo, il numero di barre specificato viene utilizzato per calcolare il valore su ogni barra del grafico (principio della media mobile).
Il metodo Solve () con i parametri viene richiamato nella funzione OnCalculate () dell'indicatore:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataVolume[] - buffer con i dati del Volume per il calcolo dell'indicatore;
- double & aOBV[] - buffer con il valore calcolato.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_OBVOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe COBVOnArray. Il file IncOBVOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
L'indicatore tecnico On Balance Volume (OBV) collega il volume e la variazione di prezzo che accompagna il volume dato. Il significato di questo indicatore, inventato da Joseph Granville, è semplice. Se il prezzo di chiusura della barra corrente è superiore a quello precedente, il valore del volume della barra corrente viene aggiunto al valore OBV precedente, mentre se il prezzo di chiusura della barra corrente è inferiore a quello precedente, il volume corrente viene sottratto dal valore On Balance Volume precedente.
