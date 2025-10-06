L'indicatore visualizza una linea orizzontale che viene utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.



Al primo avvio dell'indicatore, la linea che imposta il livello di attivazione è grigia e inattiva. Quando il trader modifica la posizione della linea sul grafico, questa diventa attiva e cambia colore in rosso. Non appena il prezzo raggiunge il livello di attivazione e lo tocca (o lo supera), l'indicatore inizia a fornire avvisi o segnali sonori.



Ad ogni tick, nel momento in cui il prezzo supera il livello, l'indicatore emette un segnale finché non esaurisce il limite di segnali, definito nelle impostazioni dell'indicatore dalla variabile esterna AlertTotal (numero di segnali). Dopodiché, la linea del livello di trigger sarà oscurata e diventerà inattiva fino al successivo passaggio al livello richiesto dal trader.

Parametri di ingresso: