PrezzoAllarme - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni: 9
9
Valutazioni: (23)
(23)
Pubblicato:
L'indicatore visualizza una linea orizzontale che viene utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.

Al primo avvio dell'indicatore, la linea che imposta il livello di attivazione è grigia e inattiva. Quando il trader modifica la posizione della linea sul grafico, questa diventa attiva e cambia colore in rosso. Non appena il prezzo raggiunge il livello di attivazione e lo tocca (o lo supera), l'indicatore inizia a fornire avvisi o segnali sonori.

Ad ogni tick, nel momento in cui il prezzo supera il livello, l'indicatore emette un segnale finché non esaurisce il limite di segnali, definito nelle impostazioni dell'indicatore dalla variabile esterna AlertTotal (numero di segnali). Dopodiché, la linea del livello di trigger sarà oscurata e diventerà inattiva fino al successivo passaggio al livello richiesto dal trader.

Fig.1 Indicatore PriceAlert

Parametri di ingresso:

//+------------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_Level_1";          // Nome del livello di trigger
input string level_comment="livello di attivazione"; // Commento sul livello di attivazione
input color active_level_color=Red;             // Colore del livello attivato
input color inactive_level_color=Gray;          // Colore del livello attivato
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;     // Stile del livello di trigger
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;               // Spessore del livello di attivazione
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert;     // Variante di indicazione dell'operazione
input uint AlertTotal=10;                        // Numero di segnali 
input bool Deletelevel=true;                     // Eliminazione di un livello

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/656

