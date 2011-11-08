Индикатор отображает горизонтальную линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.



При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания окрашена в серый цвет и она неактивна. При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный. Как только цена дойдет до уровня срабатывания и коснется его (или зайдет за границу уровня), индикатор начнет подавать алерты или звуковые сигналы.



На каждом тике в момент захода цены за уровень индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия уровня срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемый уровень трейдером.

Входные параметры: