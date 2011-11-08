Ставь лайки и следи за новостями
PriceAlert - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор отображает горизонтальную линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.
При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания окрашена в серый цвет и она неактивна. При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный. Как только цена дойдет до уровня срабатывания и коснется его (или зайдет за границу уровня), индикатор начнет подавать алерты или звуковые сигналы.
На каждом тике в момент захода цены за уровень индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия уровня срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемый уровень трейдером.
Входные параметры:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_Level_1"; // Имя уровня срабатывания input string level_comment="уровень срабатывания"; // Комментарий к уровню срабатывания input color active_level_color=Red; // Цвет активированного уровня input color inactive_level_color=Gray; // Цвет сработавшего уровня input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Стиль уровня срабатывания input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Толщина уровня срабатывания input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertTotal=10; // Количество сигналов input bool Deletelevel=true; // Удаление уровня
Индикатор написан в соответствии с описанием, приведенным к книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи". Призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.X2MA Transform Candles
Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, связанную со значениями индикатора X2MA.
Класс CRSIOnArray предназначен для расчета значений индикатора RSI (Relative Strength Index, RSI) по индикаторному буферу.IncMFIOnArray
Класс CMFIOnArray предназначен для расчета значений индикатора MFI (Money Flow Index, MFI) по индикаторному буферу. Приведен пример использования класса.