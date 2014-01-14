PriceAlert

请观看如何免费下载自动交易
本指标显示的水平线，设置为信号触发级别。
当指标第一次启动，触发级别线是灰色的，未激活。当交易者在图表上改变它的位置，其被激活，并转为红色。一旦价格达到触发级别，该指标开始发出警报或声音报警。
在价格穿越级别线之后，指标会在每次即时价格到达时发出报警，直到输入变量 AlertTotal (报警次数) 达到定义限制。之后，触发级别线会转为灰色并处于未激活, 直到交易者再次将之放到期望级别。
输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_Level_1"; // 触发级别名 input string level_comment="actuation level"; // 触发级别注释 input color active_level_color=Red; // 激活颜色 input color inactive_level_color=Gray; // 未激活颜色 input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // 触发级别线风格 input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // 触发级别线宽度 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert; // 指标版本 input uint AlertTotal=10; // 报警次数 input bool Deletelevel=true; // 级别删除
