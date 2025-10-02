CodeBaseSezioni
VGridLine_Intraday X8 - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Pubblicato:
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di otto ore sul grafico di un'attività finanziaria con un timeframe intraday non superiore a H4 (l'indicatore non viene visualizzato nemmeno sul timeframe a tre ore).


Figura 1. Indicatore VGridLine_Intraday_X8

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
//---- impostazioni generali
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // Nome della linea
input uint WeeklyTotal=4;                       // Numero di settimane nella storia per il markup
input uint FutureTotal=1;                       // Numero di righe in futuro per il markup

//---- impostazioni per le barre settimanali
input color Line_Color_W=Gold;       // Colore della riga settimanale
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;    // Stile di linea settimanale
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1;  // Spessore della linea settimanale
input bool SetBackground_W=true;     // Visualizzazione di sfondo della riga settimanale
input uint FutureTotal_W=1;          // Numero di righe su una storia futura vuota

//---- impostazioni per le barre giornaliere
input color Line_Color_D=Red;        // Colore della linea del giorno
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;    // Linea stile immagine del giorno
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1;  // Spessore della linea del giorno
input bool SetBackground_D=true;     // Visualizzazione di sfondo delle righe del giorno

//---- impostazioni per le barre intraday (8 ore)
input color Line_Color_D1=Lime;       // Colore della linea a ore 8
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;     // Stile di linea a ore 8
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;  // Spessore della linea a ore 8
input bool SetBackground_D1=true;     // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 8

//---- impostazioni per le barre intraday (16 ore)
input color Line_Color_D2=BlueViolet; // Colore della linea a ore 16
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;     // Stile di linea 16 ore
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1;  // Spessore della linea 16 ore
input bool SetBackground_D2=true;     // Visualizzazione di sfondo della riga delle ore 16

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/620

