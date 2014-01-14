PriceAlert

O indicador mostra a linha horizontal que define o nível de acionamento do sinal.



Durante o primeiro lançamento do indicador, o nível da linha de acionamento é cinza e não está ativado. Quando um trader muda sua posição no gráfico torna-se ativo e a linha fica vermelha. Assim que o preço atinge o nível de acionamento, o indicador começa a dar alertas ou alarmes sonoros.

Após o momento em que o preço cruza o nível, o indicador vai dar um alerta a cada instante até o limite de sinais definidos pela variável externa AlertTotal (número de alertas) ser alcançada. Depois a linha de nível de acionamento ficará cinza e inativa até que seja novamente realocada pelo trader a um nível desejado.

Parâmentros de entrada: