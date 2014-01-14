CodeBaseSeções
PriceAlert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador mostra a linha horizontal que define o nível de acionamento do sinal.

Durante o primeiro lançamento do indicador, o nível da linha de acionamento é cinza e não está ativado. Quando um trader muda sua posição no gráfico torna-se ativo e a linha fica vermelha. Assim que o preço atinge o nível de acionamento, o indicador começa a dar alertas ou alarmes sonoros.

Após o momento em que o preço cruza o nível, o indicador vai dar um alerta a cada instante até o limite de sinais definidos pela variável externa AlertTotal (número de alertas) ser alcançada. Depois a linha de nível de acionamento ficará cinza e inativa até que seja novamente realocada pelo trader a um nível desejado.

Parâmentros de entrada:

//+------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador             |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_Level_1";        // Nome do nível de acionamento 
input string level_comment="actuation level";   // Comentário do nível de acionamento 
input color active_level_color=Red;             // Cor do nível ativo
input color inactive_level_color=Gray;          // Cor do nível inativo
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID// Estilo do nível de acionamento
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;               // Largura do nível de acionamento
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert;     // Modo indicando o acionamento
input uint AlertTotal=10;                       // Número de alertas 
input bool Deletelevel=true;                    // Deletar nível

PriceAlert

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/656

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

Grade de tempo vertical com passo de três horas.

Trinity-Impulse Trinity-Impulse

O Indicador Trinity-Impulse mostra entradas de mercado e os períodos de lateralidade.

VGridLine_Intraday X8 VGridLine_Intraday X8

Grade de tempo vertical com passo de oito horas.

IncMACDOnArray IncMACDOnArray

A classe CMACDOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de MACD (Moving Average Convergence / Divergence) em buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.