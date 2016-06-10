CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

PriceAlert - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1291
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeigt eine horizontale Linie, durch die ein Auslösesignal definiert wird.

Nach dem ersten Start des Indikators ist die Linie Grau und nicht aktiv. Wenn der Nutzer die Position auf dem Chart ändert, wird sie aktiv und wird rot. Sobald der Preis das Auslösesignal erreicht hat, beginnt der Indikator Warnungen und Tonsignale zu erzeugen. 

In dem Moment, da der Preis das Auslösesignal überquert hat, erzeugt der Indikator bei jedem neuen Tick eine Warnung, bis das Limit der Warnungen, definiert durch die externe Variable AlertTotal (Anzahl der Warnungen), erreicht ist. Danach wird die Linie des Auslösesignals wieder Grau und inaktiv, bis es erneut vom Nutzer versetzt wird.

PriceAlert

Eingabe Parameter:

//+------------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                     |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_Level_1";        // Name des Auslösesignals
input string level_comment="actuation level";   // Kommentar zum Auslösesignals
input color active_level_color=Red;             // Farbe des Auslösesignals
input color inactive_level_color=Gray;          // Linienfarbe, wenn das Auslösesignal inaktiv ist
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;  // Stil des Auslösesignals
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;               // Linienstärke des Auslösesignals
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert;     // Art der Warnungen
input uint AlertTotal=10;                       // Anzahl der Warnungen
input bool Deletelevel=true;                    // Löschen der Indikatorlinie

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/656

IncTrixOnArray IncTrixOnArray

Die Klasse CTrixOnArray berechnet Triple Exponential Average (TRIX) in einem Indikator-Puffer.

IncRVIOnArray IncRVIOnArray

Die Klasse CRVIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den RVI (Relative Vigor Index). Der Indikator Test_RVIOnArray ist ein Beispiel für die Verwendung dieser Klasse.

IncDemaOnArray IncDemaOnArray

Die CDemaOnArray Klasse berechnet die Werte des DEMA (Double Exponential Moving Average) im Indikator-Puffer.

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

Die CTemaOnArray Klasse berechnet die Werte des TEMA (Triple Exponential Moving Average) im Indikator-Puffer.