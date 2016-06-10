PriceAlert

Der Indikator zeigt eine horizontale Linie, durch die ein Auslösesignal definiert wird.



Nach dem ersten Start des Indikators ist die Linie Grau und nicht aktiv. Wenn der Nutzer die Position auf dem Chart ändert, wird sie aktiv und wird rot. Sobald der Preis das Auslösesignal erreicht hat, beginnt der Indikator Warnungen und Tonsignale zu erzeugen.



In dem Moment, da der Preis das Auslösesignal überquert hat, erzeugt der Indikator bei jedem neuen Tick eine Warnung, bis das Limit der Warnungen, definiert durch die externe Variable AlertTotal (Anzahl der Warnungen), erreicht ist. Danach wird die Linie des Auslösesignals wieder Grau und inaktiv, bis es erneut vom Nutzer versetzt wird.

Eingabe Parameter: