PriceAlert - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt eine horizontale Linie, durch die ein Auslösesignal definiert wird.
Nach dem ersten Start des Indikators ist die Linie Grau und nicht aktiv. Wenn der Nutzer die Position auf dem Chart ändert, wird sie aktiv und wird rot. Sobald der Preis das Auslösesignal erreicht hat, beginnt der Indikator Warnungen und Tonsignale zu erzeugen.
In dem Moment, da der Preis das Auslösesignal überquert hat, erzeugt der Indikator bei jedem neuen Tick eine Warnung, bis das Limit der Warnungen, definiert durch die externe Variable AlertTotal (Anzahl der Warnungen), erreicht ist. Danach wird die Linie des Auslösesignals wieder Grau und inaktiv, bis es erneut vom Nutzer versetzt wird.
Eingabe Parameter:
//+------------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_Level_1"; // Name des Auslösesignals input string level_comment="actuation level"; // Kommentar zum Auslösesignals input color active_level_color=Red; // Farbe des Auslösesignals input color inactive_level_color=Gray; // Linienfarbe, wenn das Auslösesignal inaktiv ist input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Stil des Auslösesignals input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Linienstärke des Auslösesignals input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert; // Art der Warnungen input uint AlertTotal=10; // Anzahl der Warnungen input bool Deletelevel=true; // Löschen der Indikatorlinie
Die Klasse CTrixOnArray berechnet Triple Exponential Average (TRIX) in einem Indikator-Puffer.IncRVIOnArray
Die Klasse CRVIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den RVI (Relative Vigor Index). Der Indikator Test_RVIOnArray ist ein Beispiel für die Verwendung dieser Klasse.
Die CDemaOnArray Klasse berechnet die Werte des DEMA (Double Exponential Moving Average) im Indikator-Puffer.IncTemaOnArray
Die CTemaOnArray Klasse berechnet die Werte des TEMA (Triple Exponential Moving Average) im Indikator-Puffer.