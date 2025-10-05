Unisciti alla nostra fan page
Simbolo inverso - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore consente di lavorare con uno strumento di trading "invertito" (1/X) che cambia specchio in tempo reale.
Su questo strumento di trading invertito è possibile collegare indicatori tecnici e personalizzati che consentono di operare in questo modo.
Parametri di ingresso:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input color BidColor=Red; // Colore della linea di offerta input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // Stile della linea Bid input int IndicatorDigits=3; // Formato della precisione di visualizzazione dell'indicatore input double ratio=1.0; // Fattore di correzione
L'ultimo rapporto dei parametri di input è semplicemente il coefficiente per il quale i parametri candlestick ricevuti devono essere moltiplicati, in modo che i loro valori alla fine rientrino nei limiti della normale percezione. Ad esempio, può essere difficile percepire il prezzo di un'attività finanziaria che si trova entro 0,001. Se questo valore viene moltiplicato per 1000, il valore finale e le sue variazioni sono molto più facili da percepire.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/643
