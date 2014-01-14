Participe de nossa página de fãs
ReverseSymbol - indicador para MetaTrader 5
O indicador permite trabalhar com alteração em tempo real e o instrumento de negociação com espelho invertido (1/X).
Indicadores técnicos personalizados podem ser aplicados a esse instrumento de negociação de reversão.
Parâmentros de entrada:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input color BidColor=Red; // Cor da linha de oferta de preço input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // Estilo da linha de oferta de preço input int IndicatorDigits=3; // Exibição do formato do Indicador com precisão input double ratio=1.0 // Fator de Compensação
O último parâmetro de entrada "ratio" é apenas uma razão pela qual o indicador recebe os parâmetros de candles a ser multiplicado para que os valores se encaixem na faixa percepção normal. Por exemplo, pode não ser muito conveniente observar o preço de um ativo financeiro dentro do intervalo 0,001. Se multiplicarmos este valor por 1000, então o valor final e as suas mudanças podem ser analisadas com mais facilidade.
