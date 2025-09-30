La classe CATROnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore ATR(Average True Range) tramite buffer di indicatori.



Applicazione:



Il metodo Init () con i parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:

int aPeriod - periodo dell'indicatore.

- periodo dell'indicatore. ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore; double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore; double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore; double aTR[] - buffer intermedio;

- buffer intermedio; double aATR[] - buffer con l'indicatore calcolato.

int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre necessarie per il calcolo;

- restituisce il numero minimo di barre necessarie per il calcolo; string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.

Metodi aggiuntivi:

Il file Test_ATROnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CATROnArray. Il file IncATROnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

Invece di tre buffer diversi con i dati iniziali passati al metodo Solve (parametri aDataHigh[], aDataLow[], aDataClose[]), è possibile passare un solo buffer, cioè l'indicatore può essere calcolato utilizzando i dati di qualsiasi altro indicatore.

Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray.mqh, che si trova qui.

L'indicatore tecnico Average True Range (ATR) è un indicatore della volatilità del mercato. È stato introdotto da Wells Wilder nel suo libro "New Concepts of Technical Trading Systems" e da allora è stato utilizzato come componente di molti altri indicatori e sistemi di trading.